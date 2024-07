CAMPANHA DOS PARTIDOS PODEMOS E REPUBLICANO DE GUAMARÉ NÃO USARÁ FOGOS DE ARTIFÍCIOS QUE FAZEM BARULHO

Os partidos do PODEMOS e REPUBLICANO, que apoiam candidatura de ADRIANO DIÓGENES para prefeito de Guamaré, anunciou que, em respeito às crianças – principalmente as que têm Transtorno do Espectro do Autismo – aos idosos e aos animais, não fará uso de fogos de artifício que fazem barulho durante a campanha eleitoral.

O incômodo provocado pelo foguetório causa crises em pessoas com Transtorno do Espectro Autista (ETA) e também prejudicam animais, principalmente cães. Esse é um assunto que vem ganhando destaque nos últimos anos, já que o barulho provocado pelos fogos de artifícios causa distúrbios e provocam também inquietações.

O candidato que realizou a sua convenção no ultimo dia 27 de Julho e já não usou fogos com barulho, diz que conhece as dificuldades enfrentadas pelas famílias de crianças com autismo.

Veja na integra nota emitida:

NOTA

Os partidos PODEMOS e REPUBLICANO, por seu pré-candidato ADRIANO DIÓGENES objetivando a proteção do meio ambiente e da saúde, informa que não haverá na Convenção Partidária de 27 de julho e, nem nos atos de campanha qualquer dispensação de fogos de artifício, em respeito à comunidade local, especialmente animais e pessoas com sensibilidade sonora.

Além do perigo a vida, os fogos promovem poluição atmosférica, colocam em risco a fauna, a flora e o patrimônio das pessoas.

Nos animais, provocam reações de estresse e ansiedade, ataques cardíacos, convulsões e lesões a audição, sem falar no desnorteamento, agressividade e ferimentos gerados no processo de fuga.

O barulho da deflagração dos fogos de artefatos repercute diretamente na saúde humana, atingindo idosos, crianças, pessoas acamadas e hospitalizadas, ou seja, alcançam indiscriminadamente a paz social.

Por todos esses motivos, assumimos o compromisso público de que não utilizaremos fogos de artifícios em nossos atos de campanha. Ao mesmo tempo que desestimulamos e pedimos as pessoas que evitem o uso de artefatos barulhentos.

FOGOS NÃO! RESPEITO SIM!