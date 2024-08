CANDIDATA A VEREADORA É ENCONTRADA MORTA EMBAIXO DE CARRO NO INTERIOR DO RN

Uma candidata a vereadora de Venha-Ver, no Alto Oeste potiguar, foi encontrada morta na madrugada desta sexta-feira (9) embaixo de um carro e dentro de um barreiro de água, na zona rural do município.

Um homem que estava com ela no momento da morte foi preso pela Polícia Civil por volta das 11h em Icó, no Ceará. O caso é investigado pela delegacia de Venha-Ver.

Segundo a Polícia Civil, a morte de Edivania Bezerra de Freitas, de 44 anos, aconteceu entre a meia-noite e às 2h em um barreiro de água no acesso à comunidades rurais Sítio Taboca 01 e 02.

O delegado Janaildo Cândido, Edivania afirmou que ela teria um relacionamento com o suspeito. Após a morte dela, o homem deixou o local e entrou em contato com familiares, dizendo que Edivania teria morrido em um acidente.

No relato, o homem afirmou que tinha parado o carro no local para urinar, enquanto a mulher tinha ido lavar o rosto no barreiro. Porém, o carro estaria sem freio de mão e desceu, passando por cima da vítima, que ficou submersa na lagoa. Ele ainda disse que teria tentado tirar o carro de cima da vítima sem sucesso.

Segundo o delegado, o carro pertence ao homem. O relato inicial do suspeito, no entanto, não convenceu os investigadores. A perícia realizada pelo Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) teria encontrado inclusive vestígios de sangue no interior do veículo.

Os policiais realizaram diligências e prenderam em flagrante o homem ainda durante a manhã em Icó, no Ceará.

Edivania teve o registro de candidatura ao cargo de vereadora em Venha-Ver solicitado pelo partido MDB nesta quinta-feira (8), na Justiça Eleitoral. Ela disputaria o cargo pela primeira vez nas eleições do próximo dia 6 de outubro. À Justiça Eleitoral, ela informou que era agricultora e solteira.

Segundo o delegado, as investigações seguiam em andamento até a última atualização desta reportagem.

