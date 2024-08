CANDIDATURA DE ALLYSON À REELEIÇÃO SERÁ HOMOLOGADA SÁBADO

Está confirmada a realização da convenção municipal do União Brasil Mossoró para o dia 3 de agosto, às 17h, no campo do Colégio Sementes (Planalto 13 de Maio). Durante o evento, será oficializada a candidatura à reeleição do prefeito Allyson Bezerra e dos 22 candidatos a vereadores da sigla.

Além do União, também realizarão suas convenções na mesma data e local os partidos Solidariedade, Rede Sustentabilidade e PSD.

O ato também marca o lançamento da coligação que apoia o prefeito Allyson Bezerra nas eleições de 2024, e ainda o anúncio do nome que irá compor a chapa majoritária com o atual gestor municipal de Mossoró.

NOVA CAMINHADA

“Em 1º de janeiro de 2021, o povo chegou à Prefeitura de Mossoró. De lá para cá, nossa cidade vive um período de transformação, com antigos sonhos virando realidade, com grandes obras de infraestrutura saindo do papel e se concretizando, com investimentos recordes em saúde e educação, com avanços em todas as áreas. É esse trabalho que, no tempo certo, iremos defender e levar às ruas. O primeiro passo dessa nova caminhada começa na convenção do dia 3 de agosto, onde esperamos todos os amigos e filiados”, destacou Allyson Bezerra.