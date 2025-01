CANDIDATURAS DEVEM SER DEFINIDAS SEM VAIDADES PESSOAIS, DIZ ROGÉRIO

O senador Rogério Marinho, uma das principais figuras do campo político conservador no Rio Grande do Norte, defendeu a importância de construir um projeto unificado para as eleições de 2026. Ele defendeu que as candidaturas sejam definidas com base na viabilidade e não por interesses pessoais, ressaltando a necessidade de união entre lideranças oposicionistas como o senador Styvenson Valentim (Podemos), o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias (Republicanos) e o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União).

“Não é hora de vaidades pessoais. Aquele que tiver as melhores condições será o candidato. Temos que nos despir de interesses individuais e focar no que é melhor para o Rio Grande do Norte. A população merece um projeto robusto e que realmente faça diferença”, afirmou.

Rogério revelou que o PL iniciará, a partir de março, um cronograma de visitas aos municípios potiguares, com o objetivo de identificar os principais desafios do Estado e consolidar um projeto político abrangente. “Vou percorrer o Rio Grande do Norte, levantando as dificuldades in loco, conversando com as pessoas e construindo um projeto que seja capaz de unir a oposição e oferecer uma alternativa concreta ao que temos hoje”.

Entre os nomes citados por Rogério para liderar o campo oposicionista em 2026 estão Álvaro Dias, que deixou a Prefeitura de Natal com um extenso legado de obras; Styvenson Valentim, senador em fim de primeiro mandato; e Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró reeleito com uma expressiva votação. “São líderes importantes, cada um com seu perfil e sua contribuição. Temos que conversar, alinhar nossas ideias e formar um time forte”, disse.

Ao abordar os critérios para definição das candidaturas, Rogério reforçou que o momento exige maturidade política e desprendimento. “Temos que deixar as vaidades de lado. Quem tiver as melhores condições políticas, eleitorais e de aceitação popular será o escolhido. O importante é garantir que a oposição esteja alinhada em um único propósito: resgatar o Rio Grande do Norte”.

Ele falou que pesquisas de intenção de voto e a avaliação do cenário político serão fundamentais para embasar a decisão, mas destacou que não deve ser o único critério. “Eu mesmo, quando fui candidato ao Senado, enfrentei pesquisas desfavoráveis no início. Mas a política é feita de trabalho, propostas e diálogo. Se o critério for pesquisa, muita gente que hoje é referência não teria chegado aonde chego”, disse, se referindo a ele próprio e ao prefeito Paulinho.

O senador enfatizou que o principal objetivo da oposição deve ser oferecer um projeto que recoloque o Estado no caminho do desenvolvimento. “O Rio Grande do Norte está parado no tempo, enquanto estados vizinhos como Paraíba e Ceará avançam. Precisamos de um plano sério, comprometido com a infraestrutura, a saúde, a educação e a geração de emprego e renda”.

Rogério elogiou os possíveis aliados, destacando as contribuições de cada um. “Álvaro Dias fez um excelente trabalho em Natal, entregando obras estruturantes e deixando um legado positivo. Styvenson Valentim, com sua postura independente e resolutiva, amadureceu politicamente e tem grande influência no cenário nacional. Já Allyson Bezerra mostrou competência ao ser reeleito com quase 80% dos votos em Mossoró, o que demonstra sua aprovação popular e capacidade de gestão”, enumerou.

Para o senador, a união entre esses líderes e outros nomes da oposição será importante para construir uma candidatura competitiva. “Ninguém ganha uma eleição sozinho. É preciso ouvir, dialogar e agregar forças. Vamos trabalhar para que todos os que compartilham desse compromisso com o Rio Grande do Norte estejam alinhados em um projeto sólido e viável”.

