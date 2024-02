CARNAVAL DE MACAU MARCA PONTO NA MÍDIA ESTADUAL

A tradição da folia momesca na cidade de Macau e o trabalho profissional da assessoria de imprensa da prefeitura garantem um privilegiado espaço para o carnaval da terra das salinas nos principais canais da mídia estadual e com um detalhe: sem custos algum para a administração pública.

O blog pescou o destaque desta sexta-feira que vem com o carimbo do poderoso Grupo Globo no portal G1 RN.

https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/carnaval/2024/noticia/2024/02/08/com-tradicional-mela-mela-carnaval-de-macau-tem-circuito-musical-rogerinho-e-pedro-luccas-entre-atracoes.ghtml