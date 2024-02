CARNAVAL DE RUA EM GUAMARÉ PROMETE 4 DIAS DE FOLIA; CONFIRA PROGRAMAÇÃO

De acordo com a programação, o carnaval 2024 terá uma ampla programação com trio elétrico, praça de alimentação e atrações musicais. (A programação oficial iniciou nesta quinta-feira (08) com o bloquinho do SUAS, e vai até a próxima quarta-feira de cinzas (14) com bloco dos Garis.

Hoje, após a final do campeonato de blocos haverá arrastão dos campeões pelas as ruas de Guamaré. A partir deste sábado até terça-feira, o arrastão será com o trio elétrico com concentração no centro da cidade, seguindo o percurso pela avenida Monsenhor José Tibúrcio.

VEJA PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

SEXTA-FEIRA – 09/02

Hora: 22:0 Arrastão Campeonato de Blocos

Concentração: Ginásio Poliesportivo

SÁBADO – 10/02

Hora: 17h – Mela-Mela

Trio com Michele Andrade

Concentração: Largo do Mercado Público

DOMINGO – 11/02

Hora: 17h – Mela-Mela

Trio com Núzio Medeiros

Concentração: Largo do Mercado Público

SEGUNDA-FEIRA – 12/02

Hora: 17h – Mela-Mela

Trio com Aline Reis

Concentração: Largo do Mercado Público

TERÇA-FEIRA – 13/02

Hora: 17h – Mela-Mela

Trio com Banda Inala

Concentração: Largo do Mercado Público

A Prefeitura de Guamaré estará disponibilizando ônibus para os foliões de Baixa do Meio, e demais comunidades.