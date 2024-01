CARRO COM VEREADOR DE GUAMARÉ CAPOTA APÓS PNEU ESTOURAR NA BR-406 PRÓXIMO A BAIXA DO MEIO

Um carro de modelo Jeep Renegade e de cor branca capotou na madrugada deste domingo, 28, após um dos pneus do veículo estourar na BR 406, próximo a comunidade de Baixa do Meio, maior distrito de do munícipio de Guamaré.

O motorista foi identificado como vereador de Guamaré, Daniel Monte (SD). Ele conduzia o carro que vinha de Natal para o distrito de Baixa do Meio, onde reside com sua família, quando no percurso o pneu estourou perdendo a direção do veículo, descendo a pista e capotando o carro em seguida.

Daniel estava com o cinto de segurança, e apesar do veiculo ter capotado varias vezes após sair da rodovia 406, o vereador teve apenas ferimentos leves, e foi socorrido por populares com dores no corpo, e encaminhado para Upa 24 horas. O veiculo ficou completamente destruído.

Segundo o parlamentar, ele mesmo era quem dirigia o carro. “O estado que ficou o veículo mostrar o cuidado e a mão de Deus sobre minha vida. Eu estava vindo de Natal para Baixa do Meio, quando o pneu estourou, fazendo com que eu perdesse o controle do carro, saísse da pista e capotasse. Quando conseguir abriu os olhos, só agradeci a Deus pela a vida e pelo o grande livramento que ele me deu. Estou me recuperando bem graças ao Senhor. Obrigado a todos pelas as orações”. Comentou.