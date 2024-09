CARTA AO MEU PERSEGUIDOR

Quem não lembra em palanque Hélio dizendo que não persegue ninguém, mas, que estava disposto a topar qualquer parada? Há maioria hipnotizada pensavam que ele estava se vitimizando, mas, na realidade, anunciava sua sanha perseguidora. Era um recado de que estaria disposto a tudo, especialmente contra aqueles que discordam de sua maneira de fazer política.

Pois bem. O blog havia anunciado que antes das falas de Hélio, havia sido processado por ele, porque estaria praticando condutas para desequilibrar o pleito. Esse processo nº. 0600069-86.2024.6.20.0030, embora não julgado, conta com parecer pela improcedência do Ministério Público Eleitoral.

Especialmente hoje, tomamos conhecimento por meio de circulação em grupos de WhatsApp, que Hélio ajuizou uma nova ação contra o blog, pedindo a justiça que suspenda nosso direito de informar, tirando-nos do ar.

É preciso lembrar, que respondo juntamente com toda minha família uma Ação de Improbidade na Justiça Estadual, sob o nº. 0800342-12.2023.8.20.5119, adivinhem? Porque estaria defendendo Hélio no exercício do meu cargo público. Quem não lembra que comicamente as pessoas chamavam o nosso blog de “Hélio em Dia”? Assim, é fácil compreender as motivações de Hélio: quando é pra mim, tudo pode; mas, contra mim, nada é possível, eu quero que feche!

Já externei os motivos pelos quais não mais o acompanho. Hélio não tem respeito pelo cidadão, usa da miséria dos outros para se perpetuar no poder, para atender os caprichos de sua família, usa o poder por ganância e egocentrismo, persegue quem diverge, assim como o meu caso.

Nessa nova ação, argumenta que as matérias provocam propagandas negativas na administração. Será que vivemos noutro planeta, será que o cidadão não tem visto a falta de medicamentos, atrasos de salários, médicos 5 meses sem receber, alunos sem transporte escolar, ambulâncias bloqueadas, filas para exames e procedimentos? Será que somente meus olhos são capazes de enxergar? Não seria dever do blog informar, especialmente nesse momento de decisão que vai definir os destinos do nosso povo?

De verdade, pensava eu que conhecia Hélio, mesmo convivendo por tanto tempo. Mas não descobri ele por essas ações, reconheci sua legítima face quando ele tratou de separar meu filho de mim e da minha esposa. Imaginem vocês, que ele mora em frente à minha casa, porém, parece que mora noutra cidade. Distanciamento fruto da atuação de Hélio que operou na ingenuidade do meu filho, com objetivo de destruir a nossa relação afetuosa, tudo por poder, dinheiro e ganância. Agora percebam, quantas outras famílias não passaram ou passam por isso, sempre com as mesmas digitais de Hélio Willamy.

Sei que tudo que está acontecendo não é normal, imagino que ele sente o que sinto, embora reagimos de forma diversa. Creio que ele nota que está chegando a hora do acerto de contas com o povo, o mesmo que ao longo desse tempo perseguiu, humilhou e desprezou. Afinal, não é natural seu comportamento, seu novo jeito de fazer política, tomado por ódio, rancor e no desenvolvimento de sua mais fiel característica: a perseguição.

E contra essa nova movimentação covarde, estou mais uma vez entregando nas mãos da Justiça para que ela se pronuncie contra a injustiça que sofro.

Comungo com pensamento de João Simas: “O perseguidor se aproxima sorrateiramente, mas a justiça do Senhor prevalecerá sobre ele, e o livrará de suas garras malignas.”