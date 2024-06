CASO THEU MAIA: FALTA EMPATIA E SOBRA DESINFORMAÇÃO

Tão rápidas e destrutivas quanto o próprio coronavírus, as notícias falsas (fake news) têm prestado um grande desserviço no enfrentamento aos problemas de saúde pública. Com o estado de saúde inspirando cuidados, o amigo e digital Influencer macauense Theu Maia foi mais uma vítima dessa onda de desinformação.

Theu não passou bem em casa no final da tarde de ontem (24), recebeu toda assistência necessária de uma equipe preparada na sala de emergência do Pronto Socorro Alfredo Teixeira no Hospital Antônio Ferraz, sendo regulado em seguida para Natal em uma ambulância de suporte avançado do SAMU.

Em se tratando de uma figura pública e muito querida na cidade e região, como é o caso de Theu Maia, o esclarecimento para os amigos e internautas é fundamental, mas essas informações devem partir da equipe médica, inicialmente dirigidas à família. E os familiares decidem/autorizam se compartilham com amigos, internautas e fãs.

A infodemia, definida como excesso de informação, torna difícil encontrar fontes idôneas em muitos cenários que nos deparamos no dia a dia, a todo momento, o que colabora muito para a desinformação.

Nos grupos de WhatsApp e nas plataformas digitais de notícias parece que não há tempo para um vácuo informacional: embora não agindo de má fé, muitos internautas preferem compartilhar notícias falsas e ou desencontradas a admitir desconhecimento sobre o assunto ou simplesmente ficar em silêncio.

E tudo isso tem muito a ver com a educação da cada um. Em preces, aqui no meu cantinho, sigo na torcida para que a alegria de viver do bem humorado Theu Maia e o seu empreendedorismo fantástico nas plataformas digitais permaneçam com a gente por muitos anos.

Não é hora de pensar e contabilizar links.

Blog Celso Amâncio