CEDO OU TARDE, O POVO CONHECERÁ A VERDADE

O vereador Gustavo Santiago usou o tempo de debate dos projetos de leis encaminhados ao apagar das luzes pelo Poder Executivo para imputar uma série de condutas, inclusive criminosas ao blog.

O parlamentar fez diversas críticas a matéria publicizada pelo blog sob o título: “Presente de Natal: Prefeito Arthur encaminha projeto de projeto de lei para demitir 208 pais de família”.

Em sua fala, disse que o município atravessa uma fase difícil e que as informações apresentadas pelo blog são sabidamente falsas e criminosas, inclusive citando o crime de Fake News. Ainda, que não é verdade que cargos serão extintos: “não há que se falar em demissão”, pois o que se discute no projeto tem por finalidade “extinguir cargos, ou seja, para o futuro os cargos elencados nesse projeto de lei, não serão mais objeto de concurso público, isso quer dizer que quem exerce no município vem sofrer qualquer tipo de problema decorrente dessa votação.” Ou seja, o vereador deixou a mensagem de que ninguém que ocupa os cargos a serem extintos seriam alcançados pela extinção, permanecendo tudo da mesma forma.

Será mesmo? A resposta se extrai facilmente da comparação dos cargos extintos contidos no projeto de lei e aqueles lançados no Portal de Transparência do Município de Guamaré.

Antes, porém, necessário destacar que o projeto não extinguiu somente cargos efetivos, mas, diversos cargos comissionados e contratos, dentre eles: assessoria técnica do trabalho; arquivista; agente administrativo; motorista; auxiliar de serviços gerais (ASG); auxiliar de cozinha; porteiro; técnico de informática; que pela sua natureza deverão ter seus ocupantes sumária exclusão do serviço público. Vejamos:

Tem outros cargos, basta consultar livremente por meio do link a seguir: https://app.topsolutionsrn.com.br/Transparencia/pmguamare/leiacessoinf.aspx. Ressalte-se, que o portal do município se encontra desatualizado desde julho de 2024, ou seja, 5 meses.

Como se observa, o blog não tem compromisso com a mentira, nem nunca se destinou a publicação de informações inverídicas.

Os dados públicos acima mencionados não jogam contra o povo, vez que somente buscam esclarecer a sociedade a realidade vivente no município. Contudo, esbarram na desfaçatez, na imoralidade, no descalabro e acima de tudo, no sentimento de pertencimento.

O vereador Gustavo que se destaca pelo seu tamanho e entonação da voz, atributos bastante utilizados para denunciar o grupo do qual agora faz parte, esqueceu que o dever de informar perde para a vontade de silenciar, de esconder, de empurrar para debaixo do tapete.

O povo de Guamaré precisa de informação, de se inteirar da realidade, sendo irresponsável aquele que usa de sua representação popular para esconder a verdade, sendo um legítimo atentado contra um povo que vive a míngua, sem comida, sem salário e sem água. Aquela água do dessalinizador que o vereador esbravejava da tribuna contra o então prefeito Hélio, a história do seguro de 1 milhão e que acabou de motivar o processo no TCE/RN, bloqueando os bens do futuro gestor, quem não lembra?

Vereador, além de contra mim, estimule a Procuradoria da Prefeitura a fiscalizar os contratos superfaturados e não executados, os veículos de parentes contratados, a farra de combustíveis, os cargos sem previsão legal que são ocupados, os servidores fantasmas, os salários que são divididos com os políticos.

Por fim, é pura verdade que o projeto de lei extingue cargos comissionados e contratados e, por não terem estabilidade, serão exonerados e demitidos após sua sanção.

A única falsidade é dizer que isso não representa a verdade.

Crime mesmo é tentar impedir a verdade de vir à tona. É tentar deixar o povo viver na caverna sem conhecimento e enganando-o a todo tempo.

A falta de informação e acima de tudo da verdade, é tão ruim e perverso para com a sociedade, que até hoje não se sabe por que o vereador Gustavo Santiago renunciou à Presidência da Câmara Municipal em Guamaré em 2010, diante do processo de impeachment motivado pelos seus atuais aliados.

Ninguém renuncia por renunciar. Em tese precisa estar em apuros para tomar uma decisão tão importante e de repercussão política. Porque será? O que houve?

Como diz Adailson Cruz: “um povo sem conhecimento, é um povo escravo do engano”.