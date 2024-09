CENTRAL DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO DO MPRN ABRE CANAL SOBRE AS ELEIÇÕES 2024

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou um novo serviço dentro da Central de Informação ao Cidadão com foco nas eleições de 2024. Agora, a população também poderá realizar denúncias, identificar o promotor eleitoral responsável pela sua cidade e tirar dúvidas sobre a atuação eleitoral via whatsapp.

O serviço estará disponível a partir de uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp para a Central de Informação ao Cidadão do MPRN pelo número (84) 99972-2389. O chatbot fica disponível 24h e o atendimento humano de segunda a quinta, das 8h às 17h, e na sexta, das 8h às 14h.

O objetivo é apoiar o eleitor no exercício da sua cidadania estreitando a comunicação entre o órgão ministerial e o povo potiguar. Assim, quando selecionar no menu a opção “MPRN – Eleições 2024” o cidadão será encaminhado para opções como um mapa com os nomes dos promotores por região, o canal de denúncias e/ou dúvidas da Ouvidoria do MPRN e o canal de recebimento de denúncias da Justiça Eleitoral.

O MPRN registra ainda no serviço que dúvidas sobre locais de votação, informações sobre título de eleitor, certidões e declarações devem ser solicitadas junto ao Tribunal Regional Eleitoral pelo site https://www.tse.jus.br/servicos-eleitorais/autoatendimento-eleitoral.

MPRN