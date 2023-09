Centro Especializado em Odontologia garante atendimento a pacientes com necessidades especiais

Dando continuidade ao cronograma de atendimentos a pacientes com necessidades especiais, nesta terça-feira (12), o Centro Especializado em Odontologia (CEO) e a Prefeitura de Guamaré, através de uma parceria com o Hospital Municipal Lucas de Miranda, realizou mais uma cirurgia odontológica, a equipe multidisciplinar garante atendimento às pessoas impossibilitadas de serem atendidas em consultório.

O atendimento a pessoas com necessidades especiais é um dos diferenciais do Centro Especializado em Odontologia de Guamaré (CEO). Os pacientes podem ter impedimento de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que os impossibilita de ser atendidos em consultório. “Para que procedimentos como estes, de alto custo, sejam realizados em nosso Município, vários setores da Saúde e profissionais altamente capacitados estão envolvidos. Nossa equipe trabalha, sempre, com o dever de buscar, com responsabilidade e cuidado, o melhor atendimento necessário, uma vez que, as pessoas em nosso serviço, são a nossa prioridade”, destaca Thaíza Teixeira, coordenadora do CEO.

Os profissionais que atuaram no procedimento foram: Dr. Gustavo Silva, Dr. Rodrigo Vasconcelos, enfermeira Josenilda Fonseca, os técnicos em enfermagem Alessandro e Flávio Mailson, e as técnicas em saúde Bucal Luciene Ferreira, e Sthephanny Thalyta.

Assecom/PMG