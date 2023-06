Centro Tecnológico de Guamaré é uma realidade em formação técnica e profissionalizante

A criação da Lei nº. 515/2011-AST alterando pela Lei n°. 505/2011, que dispõe sobre a criação do Centro Tecnológico de Guamaré/RN – CTG hoje é realidade. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade, e o Prefeito na época, Auricélio dos Santos Teixeira, sancionou a presente Lei que criou o Centro Tecnológico de Guamaré/RN.

Localizado no Conjunto Vila Maria, o CTG é uma instituição de educação e profissional e tecnológica, especializada na oferta de educação profissional técnico de nível médio, nas formas concomitante e subsequente e formação inicial e continuada, com base na reunião de conhecimentos técnicos e tecnológicos, com suas práticas pedagógicas definidas nos termos da legislação vigente.

O CTG tem AUTONOMIA para implantar e extinguir cursos, nas formas presenciais e a distância, bem como, expedir diplomas e certificados dos cursos por ele oferecidos, aplicando-se, no caso da oferta de cursos à distância, a legislação específica.

O centro também oferta educação profissional e tecnológica em nível técnico e tecnológico e formação iniciada e continuada, formando e qualificando cidadãos para atuação nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo para criação e geração de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais, levando se em consideração as peculiares regionais.

Hoje o Centro Tecnológico de Guamaré promove a articulação e a verticalização da educação profissional e tecnológica, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão. O CTG classificar-se, principalmente, como centro de excelência em estudos e formação de mão-de-obra qualificada no setor de petróleo, gás e energias renováveis, podendo, sempre que achar necessário, ampliar para outros setores.

O Centro Tecnológico além de ministrar educação profissional, técnica e tecnológica, pode também ofertar nas formas concomitante e subsequente. Aos concluintes do ensino fundamental, médio ou equivalentes.

Ações com realizações

A Prefeitura Municipal de Guamaré lançou o “Programa Conquiste”, ainda na gestão do ex-prefeito Hélio Willamy. O projeto teve grande aceitação pela população, em especial, pelos os jovens que busca uma oportunidade de formação.

Em sua primeira etapa foram ofertados 370 vagas, e na segunda fase 420 vagas, todos os cursos foram profissionalizantes, distribuídos em Guamaré e na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município, atendendo aos munícipes.

Nesta terceira fase, o prefeito Arthur Teixeira, foi ousado, um gestor cheio de sonhos e ousadia. Ele acreditou e abriu espaço para 19 cursos que oferta mais de 1.200 vagas de capacitação, distribuídas em diferentes fases ao longo de dois anos de execução do programa que teve inicio em Julho de 2022.

Nesta primeira fase, o foco é a primeira formação técnica, onde são ofertados cursos profissionalizantes gratuitos no município, com foco, na primeira fase, em 120 vagas para cursos técnicos de Automação, Eletrotécnica, Eletromecânica e Petróleo e Gás, com carga horária de 1.400 a 1.620 horas nos dois polos de formação.

O Programa Conquiste é um marco do compromisso da gestão municipal com a capacitação profissional e técnica no município, apontando um futuro melhor para os beneficiários do projeto desenvolvido pela prefeitura.