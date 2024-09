CHICO PANEMA: O POVO QUER VOCÊ ADRIANO, PREFEITO DE NOVO PARA MUDAR GUAMARÉ

Preste a completar 94 anos de idade, o agricultor, Francisco Augustinho da Silva, mas conhecido por Chico Panema, um dos moradores mais antigos da comunidade de Lagoa Seca, teve oportunidade de rever o candidato a prefeito e amigo Adriano Diógenes, na caminhada do Podemos no distrito, em cumprimento à agenda de campanha da coligação no ultimo sábado (31).

No alto de sua experiência “Seu Chico” é testemunha viva dos anseios da sua comunidade, onde reside com seus 8 filhos e 8 netos.

Seu Chico foi testemunha da gestão de Adriano durante um curto período de dois anos à frente da prefeitura, instante em que relatou: “o que existe na comunidade foi você Adriano que fez, tirou os postes de alta tensão do meio da rua que era o perigo diário, fez uma praça poliesportiva que é a única diversão das famílias, e não fez mais porque o tempo foi pouco”.

Disse ainda que: “Lagoa Seca tem muitas necessidades, os maiores problemas daqui são a falta de abastecimento de água, infraestrutura, respeito e dignidade as famílias da comunidade. Foi no governo de Adriano que menos o distrito sofreu com água, agora é uma tortura, o povo precisa ficar ligando pedindo água sem saber quando vai chegar. As famílias daqui devem a você pelo pouco tempo que passou como prefeito, sua vitória será a vitória de Guamaré e de nossa comunidade”. Comentou.