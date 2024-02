CICINHO ACEITA CONVITE DE SER CANDIDATO A VEREADOR EM GUAMARÉ

O comerciante e Cabelereiro Cicinho Rafael, aceitou o convite do ex-prefeito de Guamaré, Mozaniel Rodrigues (PP), para ser candidato a vereador nas eleições deste ano em Guamaré.

Mozaniel teve um bate-papo agradável com ele na sua própria barbearia que fica localizada na comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré.

Cicinho tem usado como cidadão suas redes sociais para ser a voz do povo, reivindicando melhorias e cobrando do poder público providências. Um cara bacana que será mais um soldado de guerra na linha de frente junto com Mozaniel e toda militância.

Eis a publicação:

Olá Pessoal!

Fiz uma visita ao meu amigo Cicinho, um cara simples, do povo, mas que conhece bem os direitos do cidadão.

Batemos um papo agradável em seu ambiente de trabalho e lá tive a oportunidade de convidá-lo para ser pré-candidato a vereador de Guamaré.

Cicinho, é um verdadeiro guerreiro do povo. Ele tem feito um belíssimo trabalho nas redes sociais em busca de melhorias para a população e aceitou de imediato o nosso convite.

Cicinho estará junto conosco em busca de mudanças e de um futuro promissor para Guamaré.

Obrigado, Cicinho!

Clique aqui e vejo o vídeo na integra: