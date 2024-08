CLIMA DE EMPOLGAÇÃO NA CAMPANHA DE DR. ZÉ ANTÔNIO E DYANA NA COHAB E EM BARREIRAS

A largada da campanha Zé Antônio e Dayana, prefeito e vice-prefeita no bairro da Cohab e no distrito de Barreiras foi marcada pela empolgação do eleitor. Nesse sábado e domingo, 17 e 18 de agosto, a comitiva da Coligação Compromisso com o Futuro caminhou pelas ruas das duas comunidades.

Caminhando ao lado dos candidatos a vereador e apoiadores, nas visitas casa a casa e nos acenos dos eleitores nas esquinas nas duas localidades, Zé Antônio e Dyana receberam a confirmação do voto de confiança para Macau avançar. “Cada abraço e sorriso nos encheram de alegria e esperança”, declarou Zé Antônio.

Durante o seu discurso, o prefeito Dr. Zé Antônio destacou obras dos seus três governos em cada localidade e falou de projetos para o futuro. “Moramos aqui, conhecemos os problemas e vamos trabalhar ainda mais por todos vocês”, disse.

Candidatos a vereador com base nas duas comunidades, também levaram sua mensagem ao eleitor e destacaram a importância do voto casado de prefeito e vereador.