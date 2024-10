COLAPSO: POPULAÇÃO DE BAIXA DO MEIO CLAMA POR ÁGUA

Os moradores da comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré clamam por água para consumo humano. A quebra do dessalinizador e a falta de comprometimento administrativo tem provocado um estado de risco a incolumidade das pessoas.

A única de água disponível a população é aquela proveniente do poço da comunidade, que se apresenta salobra e imprópria tanto para o consumo humano, como para o trato com alimentos face os altos níveis de sal e outros minerais que podem causar problemas de saúde.

Assim, muitas famílias da comunidade não sabem a quem mais apelar, tendo em vista que o sistema de abastecimento d’água da Caern não atende a grande demanda. A água não tem chegado às torneiras das residências com uma regularidade prevista, deixando as famílias em situação de desespero, fazendo o povo se socorrer ao único poço perfurado pela prefeitura ainda na época do ex-prefeito João Pedro Filho.

Muitas famílias amanhecem o dia no local com tambores, em carros, carroças, bicicletas, motos, e até a pé na busca da sobrevivência. A comunidade cresceu junto com a necessidade gritante de água, mas essa rotina parou com a quebra do equipamento e a população se encontra a deriva.

A Secretaria Municipal de Agricultura, que é responsável pela manutenção e controle do abastecer se mostra silente e omissa ao problema, refletido como tudo no que se trata da administração pública municipal.

O blog teve a oportunidade de ouvir o Senhor Francisco de Pádua: “É lamentável a situação que vive a comunidade de Baixa do Meio, onde resido há 36 anos. O distrito há anos vem sofrendo com a falta de abastecimento de água. O dessalinizador se encontra quebrado há meses, e o atual secretário de agricultura ENOK só sabe fazer política apostando no sofrimento do povo.”

NOTA DO BLOG

SOFRIMENTO E PROMESSA: A população de Guamaré não era para sofrer por falta de água potável. Em 2013, o prefeito eleito Hélio prometeu resolução, passado mais de uma década com o mesmo grupo familiar no governo o problema não somente persistiu, mais, agravou-se.

RECURSOS PÚBLICOS SOBRADOS: Recursos públicos nunca foi o problema para o atual gestor, muito menos para Hélio. O problema da falta d’água não guarda qualquer relação com dinheiro, mas, de prioridade.

CARROS PIPAS: Na verdade a falta de uma política e ação para resolver definitivamente o problema da água, está diretamente ligada ao propósito de manter os serviços prestados por meio de carros pipas. Se a população não ganha com isso: quem se alimenta e quem está se beneficiando?

ÁGUA E SEUS DESVIOS: O objetivo é deixar a população continuamente escravizada aos carros pipas. E é, da relação de água e carro pipa que o capitulo nefasto de desvio de recursos públicos povoam o universo do futuro prefeito de Guamaré – Hélio Willamy.

Enfim, se pelo passado se escreve o futuro. O governo de Hélio promete muita cede e indignação e, acima de tudo: muito carro pipa.