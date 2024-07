COLÔMBIA SUPERA URUGUAI MESMO COM UM A MENOS E VAI À FINAL DA COPA AMÉRICA

A Colômbia venceu o Uruguai por 1 a 0 na semifinal da Copa América nesta quarta (10), no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA). Lerma fez o gol colombiano com assistência de James Rodríguez.

A Colômbia vai enfrentar a Argentina na grande final da Copa América. A decisão será no domingo (14), no Hard Rock Stadium em Miami.

O Uruguai fica em Charlotte, onde será a disputa pelo 3º lugar contra o Canadá. O jogo acontece no sábado (13).