COM 38 MORTOS, ACIDENTE EM MG É A MAIOR TRAGÉDIA EM RODOVIAS FEDERAIS DESDE 2007

Um acidente envolvendo três veículos deixou 38 mortos na madrugada deste sábado (21), na altura do km 285 da BR-116, no distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni (MG). De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), é a maior tragédia em estradas federais pelo menos desde 2007, início da série histórica disponível para consulta.

Abaixo, veja a lista das dez ocorrências mais letais dos últimos 18 anos, considerando apenas as rodovias federais:

1) – 38 mortos – Teófilo Otoni (MG) – 2024

2) – 33 mortos – Nova Itarina (BA) – 2011

3) – 26 mortos – Descanso (SC) – 2011

4) – 23 mortos – Gavião (BA) – 2024

5) – 21 mortos – Guarapari (ES) – 2017

6) – 19 mortos – Guaratuba (PR) – 2021

7) – 17 mortos – Canindé (CE) – 2014

8) – 15 mortos – Curvelo (MG) – 2012

9) – 15 mortos – Guapimirim (RJ) – 2012

10) – 15 mortos – Nova Laranjeiras (PR) – 2012

11) – 15 mortos – Ouro Preto do Oeste (RO) – 2008

O levantamento acima leva em conta apenas as rodovias federais. Em novembro de 2020, por exemplo, um acidente entre um ônibus e um caminhão na Rodovia Estadual Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí (SP) e Taquarituba (SP), deixou 42 mortos.

O acidente em Teófilo Otoni

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu às 3h30 e envolveu:

um ônibus,

um carro

e uma carreta que transportava uma pedra de granito.

De acordo com a prefeitura, treze pessoas foram levadas a dois hospitais e a duas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) de Teófilo Otoni. Os três passageiros que estavam no carro ficaram gravemente feridos.

Segundo informações inicialmente repassadas pelo Corpo de Bombeiros, o pneu do ônibus havia estourado, e o motorista perdeu o controle da direção, batendo contra uma carreta. Um carro que vinha atrás também colidiu com o ônibus. Com a colisão, o ônibus pegou fogo.

