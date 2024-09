COM APOIO DA INDÚSTRIA SALINEIRA, MOSTRA DE ARTES MARCA O ANIVERSÁRIO DE 22 ANOS DO PORTO DE AMA EM MACAU

Em cena entre os dias 17 a 19 de setembro, a 1ª Mostra do Movimento Cultural, edição 2024, trouxe o tema central: “Entre Contos & Cantos” apresentando a proposta de resgatar histórias e vivências de moradores antigos da cidade de Macau. O evento marcou os 22 anos de fundação do Porto de Ama Centro de Cultura.

Revelando no palco o talento de 150 crianças e adolescentes assistidos pelo projeto, a mostra apresentou os trabalhos das oficinas de Canto Coral, Fotografia, Dança, Libras, Flauta Doce e Teatro. O Movimento Cultural Porto de Ama tem o apoio do Governo do Estado do RN, através da Lei de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo, via Fundação José Augusto, com o patrocínio da Empresa SALINOR – Salinas do Nordeste.

“Essa iniciativa possibilita ao público infanto-juvenil na faixa etária dos 9 aos 17 anos de idade, a construção de um projeto de vida fundamentado em valores e princípios éticos e na consolidação da cidadania, e, por consequência, possibilita o seu protagonismo”, declarou o padre João Batista Filho, Presidente do Centro Social Pio XI, mantenedora do Porto de Ama Centro de Cultura.