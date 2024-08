COM EVENTOS ABERTOS AO PÚBLICO, BOLSONARO CHEGA HOJE A NATAL

A chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro em Natal na manhã dessa quinta-feira (15) deverá ocorrer com uma mobilização de apoiadores no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. A agenda que se estende até esta sexta, conta com todos os eventos abertos ao público, inclusive o desta tarde, quando ele terá encontro no Hotel Holliday In, em Lagoa Nova, em Natal, às 15h, com candidatos do partido.

A presença de Bolsonaro no Rio Grande do Norte marca o início da campanha eleitoral deste ano e visa fortalecer a presença dele e de seus candidatos no Nordeste, para sair fortalecido para as eleições presidenciais de 2026.

“Na sexta-feira é o primeiro dia de campanha em todo o Brasil e o presidente vai começar pelo Rio Grande do Norte. Estaremos às 8h em Extremoz onde apoiamos a candidatura da prefeita Jusssara, que é do nosso partido e hastearemos duas bandeiras, a do Brasil e a do Rota 22, que é o número do nosso partido em deslocamento”, explicou o senador e secretário geral do partido, Rogério Marinho.

Agenda de Bolsonaro no RN

HOJE (15)

11h30 – Chegada ao aeroporto Aluízio Alves

15h- Evento com os pré-candidatos do partido e apoiadores, no Hotel Holliday In, próximo ao Arena das Dunas.

AMANHÃ (16)

8h – Comício no bairro Jardins, em Extremoz com a prefeita Jussara Sales (PL)

10h – Evento político na Redinha, em Natal, para anunciar apoio à candidatura de Paulinho Freire.

11h30 – Comício em Parnamirim com Salatiel de Souza

13h30 – Carreata e Motociata para Mossoró, parando em Macaíba, Santa Maria, Lages e Assu.

18H30 – Descida do Alto de São Manoel, em Mossoró, em ato de início de campanha de Genivan Vale (PL) e encerramento com comício em frente ao Banco Bradesco.

