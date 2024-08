COM FROTA RECUPERADA E NOVOS ÔNIBUS, PREFEITURA DE MACAU ATENDE EM MÉDIA 2 MIL ESTUDANTES COM TRANSPORTE ESCOLAR

Com as primeiras medidas anunciadas no início da gestão do prefeito José Antônio de Menezes, a Prefeitura Municipal de Macau, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, mudou a triste realidade enfrentada pelos usuários do transporte escolar. Atualmente, 18 rotas atendem em média 2 mil alunos, diariamente.

Nas 18 rotas, incluindo o transporte de alunos para os distritos, assentamentos, pequenas comunidades e outros centros urbanos, são atendidos estudantes da rede estadual, municipal e privada, além de alunos matriculados em cursos técnicos, universidades e estudantes com deficiência. Alunos da Escola SESI também são atendidos com o serviço de transporte escolar do município.

Somente para Universidades e cursos técnicos em Angicos, Assu e Angicos, o município transporta diariamente em média 120 alunos. Para o Instituto Federal(IFRN-Campus Macau), são transportados diariamente uma média de 300 alunos, distribuídos nos três turnos.

“Essa nova realidade que vive o transporte escolar no município só foi possível graças aos investimentos da Prefeitura de Macau, a partir de janeiro de 2021, com a recuperação da frota de ônibus que estava sucateada, além da regulamentação da documentação da maioria desses veículos, junto ao DETRAN-RN”, destacou o secretário de Educação e Cultura, professor Luiz Gonzaga.

Terceirização

Segundo informações do setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para suprir toda a demanda do transporte escolar, a prefeitura terceirizou parte do serviço, a fim de atender de segunda a sexta-feira as dezoito rotas.

Novos ônibus

Nesta primeira quinzena de agosto, o município incorporou dois novos ônibus escolares à frota oficial do município, por meio de convênio com o Governo Estadual. Um terceiro ônibus já foi adquirido, através de uma pactuação com o governo federal, com previsão de chegar ao município em mais 90 dias.

Página virada

Com essas medidas e investimentos da prefeitura, ficaram para trás os relatos de estudantes nas estradas com ônibus quebrados, alunos sem frequentar a escola por falta de transporte e de ônibus apreendidos em fiscalizações nas estradas.