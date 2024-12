COM MÉDIA DE 700 ATENDIMENTOS MENSAIS, NAM GANHA NOVA SEDE EM MACAU

O ensino público na cidade de Macau viveu um momento histórico, nesta quinta-feira, 19 de dezembro. Depois de 16 anos de sua criação, o Núcleo de Atendimento Multidisciplinar-NAM-Sirlley Rochele recebeu uma sede adequada para o acolhimento e atendimento aos alunos com necessidades especiais.

O novo equipamento que integra as unidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura foi entregue pelo prefeito José Antônio de Menezes. Ampliando a capacidade de atendimento, o novo NAM foi instalado no anexo a Escola Municipal Padre João Penha Filho (antiga Escola Ressurreição), adquirida na atual gestão municipal.

Equipe multidisciplinar

Atualmente, a Secretaria de Educação e Cultura oferece suporte pedagógico a mais de 160 crianças e adolescentes com deficiência. O suporte se dá em sala de aula e no contra turno, com o acompanhamento de oito profissionais do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar-NAM, que conta com Psicopedagogos, Fonoaudióloga, Psicóloga, Assistente Social, Pedagogas e Professor de Educação Física, onde são atendidos 33 escolares, contabilizando uma média de 700 atendimentos mensais.

Ao todo, 57 profissionais capacitados atuam em sala de aula, oferecendo o acompanhamento necessário para esses alunos e suas famílias. Na equipe de profissionais de apoio especializado das escolas municipais, tem Professores de Educação Especial, Cuidadores, Professores de Atendimento Educacional Especializado, além de Professor e Intérprete de Libras.

“A Educação Especial é uma modalidade de ensino que abrange todos os níveis, etapas e modalidades do caminho educacional. Pela Educação Especial são assegurados serviços para que atendam as necessidades dos alunos com deficiência, transtornos de desenvolvimento e altas habilidade”, destacou a professora Suely Miranda, Secretária de Educação e Cultura do município.