COM MUITA POMPA, MAIS SEM NENHUMA POLPA. FÁBRICA NÃO FUNCIONA EM GUAMARÉ

Dizia Confúcio, filósofo chinês, que: “uma imagem vale mais que mil palavras”.

Com certeza as gerações futuras haverão de ter acesso as imagens da fábrica de polpas, como a primeira do seguimento no RN. Encravada no Assentamento Santa Paz, localizado na Zona Rural do distrito de Baixa do Meio às margens da BR-406, aquilo que era para ser a redenção para muitos, serviu tão somente como uma peça de marketing da Prefeitura de Guamaré que trabalhou muito as fotos para mostrar que um dia inaugurou aquilo que os olhos pudessem enxergar e que a mão tocaria, mas, nunca funcionaria.

Após anos de paralisação, precisamente em 14 de março de 2024, o Prefeito Arthur Teixeira com muita pompa, inclusive com a presença da Governadora Fátima Bezerra, Secretários de governo, vereadores e simpatizantes fez um gesto institucional de que a produção de polpas de frutas iniciaria, prometendo um novo tempo para agricultura familiar com garantia de renda e independência.

Contudo, acreditem se quiser, a festejada inauguração foi somente para posteridade, vez que a fábrica não funcionou um dia sequer, conforme relatos de populares nas redes sociais que narram o descaso e abandono da gestão municipal.

Um agricultor que não desejou se identificar, disse: “infelizmente nada funciona, não temos respostas e nossa esperança a cada dia vai se acabando. Essa obra parou no governo de Eudes e só agora com Arthur foi inaugurada, mas não funciona. É muito triste ver como nosso dinheiro sendo mal administrado pelos governantes que não ligam para o sofrimento do povo.”

O blog apurou que o investimento público realizado pela Prefeitura de Guamaré foi na ordem de R$ 238.318,72 ainda na gestão do ex-prefeito Adriano Diógenes. Talvez seja esse o motivo de tanto tempo para inaugurar e agora para não funcionar.

NOTA DO BLOG

Se a imagem vale muito, a palavra do Prefeito Arthur Teixeira não tem servido para nada, tendo dito: “A fábrica de polpa de frutas é mais uma das inúmeras obras que estavam paralisadas e que nossa gestão se empenhou em concluir e colocar em funcionamento , compreendendo sua importância na geração de emprego e renda para as pessoas que vivem da agricultura familiar.”

Como disse o popular e o Prefeito Arthur a paralisação da obra deu-se no governo interino do Presidente da Câmara Eudes Miranda, instante em que chefiou por quase 1 ano a Prefeitura de Guamaré.

Se a imagem não mostra e se a palavra das autoridades não basta. Eu fico com a pureza e as repostas dos mais humildes que esperam para que as máquinas funcionem e suas vidas sejam transformadas.

Por enquanto, de certo, somente que a inauguração foi pra fazer MÉDIA e MÍDIA.