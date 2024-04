COM O PATROCÍNIO CONFIRMADO PELA SALINOR, MOVIMENTO CULTURAL PORTO DE AMA INICIA NOVA TEMPORADA EM MAIO

Durante esta semana, o Porto de Ama Centro de Cultura realizou a IV Mostra do Movimento Cultural, apresentando ao público macauense o resultado dessa edição do projeto, que atende diretamente 150 crianças e adolescentes com oficinas de Teatro, Libras, Canto Coral, Flauta Doce, Fotografia e Dança. A boa notícia foi anunciada nessa quinta-feira, (11), com a renovação do patrocínio da Salinor para o início de uma nova temporada do projeto, a partir do mês de maio.

Diretor-presidente do Porto de Ama, Padre João Batista, agradeceu a confiança da diretoria da Salinor e o apoio do Governo do Estado. “A nossa alegria se torna ainda mais intensa, quando na noite de hoje, a gente tem a oportunidade de confirmar às famílias das crianças e adolescentes atendidos pelo Movimento Cultural, a renovação dessa parceria com a Salinor, através da Lei de incentivo à cultura Câmara Cascudo, Governo do Estado e Fundação José Augusto”, disse.

IV Mostra de Arte

“Um Porto de Arte” foi o tema central da IV Mostra de Arte que encerrou mais uma temporada do projeto, associando a dinâmica de um “porto”, com seus embarques e desembarques de mercadorias e passageiros, ao movimento cotidiano do espaço cultural em “abrigar” a arte e a cultura e acolher os alunos das oficinas, no exercício da função social de multiplicar talentos, valorizar e reconhecer a importância da arte, da cultura e da cidadania.

Nessa quarta e quinta-feira, 10 e 11 de abril, com a presença de um grande público e de representantes da empresa Salinor, foram apresentados espetáculos, com os alunos da oficinas de Canto Coral, Libras, Dança, Fotografia, Flauta Doce e Teatro. Recebendo alunos em vulnerabilidade social e pessoas com deficiência, o projeto atende crianças e adolescentes na faixa etária dos 9 aos 17 anos.