COM RECURSOS DESTINADOS PELO SENADOR STEVENSON VALENTIM, CURRAIS NOVOS GANHA MAIOR HOSPITAL DE COMBATE AO CÂNCER

Com recursos destinados pelo senador Styvenson Valentim, Currais Novos ganha nesta quarta-feira (24) o maior hospital de combate ao câncer do Rio Grande do Norte. A solenidade de inauguração do Centro de Diagnóstico e Ensino da Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer, para convidados, está prevista para ser realizada às 10 horas da manhã e contará com a presença do senador, diretores e colaboradores da instituição e autoridades de municípios de toda a região.

Para viabilizar a obra, foram destinados aproximadamente R$ 36 milhões da cota do senador dentro das emendas de bancada para a Liga de modo a, entre outras coisas, viabilizar a unidade de saúde. Mas vale ressaltar que, desde 2019, o senador já foi responsável pelo envio de pouco mais de R$ 250 milhões para área da saúde no Estado, dos quais algo em torno de R$ 80 milhões foram repassados à Liga.

“Esse hospital vai beneficiar toda a região do Seridó. Ele é a concretização do nosso compromisso com a população e mais uma prova do nosso zelo com o dinheiro público”, enfatizou o senador da República, Styvenson Valentim.

O hospital será a quinta unidade administrada pela Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer, está localizado no bairro Paizinho Maria, às margens da BR-226, e funcionará de forma progressiva a partir de sua inauguração. O atendimento efetivo à população já terá início na quinta-feira (25) por meio de agendamento. O Centro de Diagnóstico e Ensino da Liga Norte-rio-grandense Contra o Câncer terá consultórios médicos, salas de mamografia, tomografia e ultrassonografia.