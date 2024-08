COMEÇOU COM ADESIVAÇO E TOMOU AS RUAS DA CIDADE

Uma grande concentração na Ponta da Miassaba deu o tom da grande carreata que seguiu nas ruas de Guamaré.

O que impressionou não foi somente o tamanho e a quantidade de carros e motos que acompanhavam os candidatos a Prefeito Adriano, a Vice Lisete e os vereadores do Podemos, mas, o gesto das pessoas que se manifestavam nas calçadas com acenos e sinais de positividade.

Os claros movimentos demonstram a simpatia do povo ao projeto da mudança. Na calçada de uma residência no conjunto Vila Maria, um popular acenou em direção a Adriano e disse: “Enquanto um defende a si próprio querendo continuar e outro relembra somente seu pai, você é o único que apresenta as soluções para Guamaré. Tô com vocês: o Doutor e a Professora.”

Foi bonito de se ver o povo rompendo as amarras do atraso e da perseguição.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: