COMEÇOU COM OS PÉS PARA DEVOLVER COM AS MÃOS: ADRIANO FAZ CAMPANHA CORPO A CORPO NA COMUNIDADE DE NOVA JERUSALÉM

O tempero da campanha de Adriano Prefeito e Lisete Vice e dos vereadores da Coligação “Juntos Podemos”, tem sido o povo. Hoje, o candidato fez corpo a corpo na comunidade de Nova Jerusalém, mas conhecida por irmãozinho, que fica próximo a Baixa do Meio, zona rural do município, cumprindo a agenda de campanha.

De rua em rua, de casa em casa, Adriano conversou com cada família e reafirmou o compromisso de mudar Guamaré. O povo se mostrou entusiasmado e entendendo muito bem a mensagem e a necessidade de reunir esforços para fazer de Guamaré um lugar melhor de se viver.

As famílias da comunidade escancararam as portas para receber Adriano e sua comitiva, ficando registrado em casa olhar, em cada abraço, em cada sorriso, um gesto de gratidão. Um dos moradores registrou: “Adriano, você fez por Guamaré em 2 anos o que não fizeram em 20 anos.”

Outro morador fez questão de dizer: “Adriano, eu soube que o Senador Styvenson mandou recursos para calçar as ruas do nosso bairro, quero agradecer ao seu empenho, que demonstra de verdade que quem quer fazer, faz independente de cargo. Vi suas lives e soube dos medicamentos que você conseguiu para o hospital, você mora aqui e por isso sabe nossas necessidades, você não chegou faltando meses para campanha. Pode contar comigo e com minha família.”

Neste primeiro dia de caminhada foi possível perceber o desejo de liberdade e que a presença de Adriano e Lisete tem feito bem ao povo. A campanha do Podemos começou com o pé no chão e, como disse um simpatizante: “começamos com os pés e devolveremos com as mãos a cidade ao povo”.