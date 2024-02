CONCURSO CAIXA: EDITAL É PUBLICADO COM 4.050 VAGAS; SALÁRIOS ATÉ R$ 14 MIL

O novo edital do concurso público da Caixa Econômica Federal — conforme adiantado pelo Correio — foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), desta quinta-feira (22/2). Tão aguardado por concurseiros em todo o país, por causa da grande quantidade de vagas ofertadas, o certame da Caixa deste ano selecionará 4.050 pessoas para funções variadas no banco estatal.

Entre as oportunidades, há chances para candidatos com formação de níveis superior e médio. Serão duas mil vagas para o cargo de técnico bancário novo e mais duas mil para técnico bancário TI, ambos de nível médio. Já para nível superior, o concurso da Caixa conta com 50 vagas, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho.

Os salário é de R$ 3.762, para os cargos de técnico bancário novo e técnico bancário TI; R$ 14.915 para engenheiro de segurança do trabalho e R$ 11.186 para médico do trabalho. As inscrições custam R$ 50 para vagas de nível médio e R$ 65 no caso de nível superior e podem ser feitas no site da Cesgranrio, banca examinadora do certame, entre 29 de fevereiro e 25 de março deste ano. As provas ocorrem em 26 de maio.

Benefícios

Além do salário, a Caixa oferece benefícios a quem for aprovado. Veja:

Auxílio-refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio-cesta/alimentação: R$ 799,38;

Auxílio 13ª Cesta Alimentação (benefício recebido no mês de novembro): R$ 799,38;

Auxílio Creche/Babá: R$ 602,81;

Oportunidades de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, conforme a legislação e acordo coletivo vigente;

Acesso a planos de saúde e previdência complementar;

Participação em programas para aprimoramento da escolaridade e desenvolvimento;

Benefícios relacionados à saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT, incluindo direito ao FGTS, entre outras vantagens.

Como se inscrever

Para participar do concurso da Caixa, os candidatos deverão acessar o site da Cesgranrio, preencher o formulário e escolher o cargo, polo/macropolo/UF. A idade de realização das provas estará automaticamente vinculada ao polo/macropolo/UF correspondente.