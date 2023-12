Concurso da Prefeitura de Guamaré é suspenso por erro da banca organizadora

Os candidatos ao concurso público para cargos efetivos da Prefeitura Municipal de Guamaré foram mais uma vez surpreendidos, desta vez com a divulgação que o certame organizado pela FUNCERN com provas a ser realizada neste domingo (10), tinha sido suspenso por erro da banca organizadora.

As redes sociais e os grupos de WhatsApp não perdoa e revela muita revolta, tendo em vista que os candidatos que estão em Guamaré e outros que vieram para cidade, já outros que fariam as avaliações nas cidades de Macau; João Câmara; Poço Branco; e Ceará-Mirim está voltando para casa mais cedo, causando a 13.392 inscritos um prejuízo irreparável.

A informação que o blog conseguiu obter até o momento, é que o concurso foi suspenso devido a prova ter apresentado irregularidade, apresentando aos candidatos 50 questões para ser respondidas, sendo que o caderno de resposta constava apenas 30, ou seja, um erro grosseiro.

A FUNCERN imitiu nota:

https://funcern.br/noticias/nota-de-esclarecimento-concurso-guamarern/

Nota do Blog

Como fazer uma pergunta não é pecado e nem ofende, os candidatos prejudicados com essa decisão no dia da prova querem saber, se A FUNCERN vai arcar com o prejuízo irreparável causados a milhares de inscritos com a suspenção do concurso? O espaço fica aberto.