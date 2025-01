CONCURSO DO INSS ENCERRA INSCRIÇÕES NESTA QUINTA (9); SALÁRIOS CHEGAM A R$ 14 MIL

As inscrições para o concurso público do INSS se encerram nesta quinta-feira (9), às 18h. Ao todo, serão ofertadas 250 vagas para o cargo de perito médico federal com salário inicial de R$ 14.166,99.

A candidatura deve ser feita no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), responsável pela seleção.

Além das 250 vagas, o certame também contará com mais 250 cadastros de reserva. Mais informações estão disponíveis na página da banca organizadora.

As vagas oferecidas são distribuídas nos 26 estados do país, além do Distrito Federal. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

5% do total de vagas serão reservadas para pessoas com deficiência (PcDs) e 20% vagas para pessoas negras.

O valor da taxa de inscrição no concurso público é de R$ 120 e o pagamento deve ser realizado até 10 de janeiro pelos candidatos.

A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2025 e o resultado final será publicado em 16 de março, segundo cronograma divulgado.

