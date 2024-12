CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE JOGADORES DA SELEÇÃO MÁSTER DE BAIXA DO MEIO

O estádio de futebol Pajezão foi palco no ultimo final de semana de um grande jogo de confraternização de fim de ano. A partida foi entre os jogadores do passado e do presente da seleção máster da comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré.

O dia foi de muita festa que entrou pela noite com música ao vivo, comes e bebes. Tudo para festejar o encontro entre os amigos do esporte máster da comunidade.

Organizado pelo presidente do clube, Profº João Maria, e vice-presidente Francisco Canindé (Dedé), amantes do futebol e queridos entre os jogadores, o jogo foi bem disputado que deu gosto de prestigiar pela torcida que compareceu ao estádio.

O momento de fraternização serviu para relembrar dos momentos bons vividos pelo os veteranos do futebol neste ano de 2024, e projetar os próximos jogos para este ano de 2025.

De uma coisa jamais podemos negar… Dentro e fora do campo os jogadores da seleção máster de Baixa do Meio, faz a cada dia nascer um novo jeito de jogar bola, viver bem entre os amigos praticando o que eles mais gostam, jogar futebol.