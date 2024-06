CONFRONTO COM A PM EM AREIA BRANCA TERMINA COM DOIS ASSALTANTES MORTOS

Dois assaltantes foram mortos em confronto com a Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (27), no município de Areia Branca, na região da Costa Branca do Estado. De acordo com informações, os criminosos estavam envolvidos em uma série de assaltos e arrastões na Praia de Cristovão.

Durante a fuga, os suspeitos se depararam com uma guarnição da PM na BR-110, na entrada da cidade. Houve troca de tiros, e ambos foram baleados. Apesar de terem sido socorridos e levados para o hospital local, não resistiram aos ferimentos.

Com a dupla, a polícia recuperou um carro com queixa de roubo e diversos produtos oriundos dos arrastões. A dupla estava com revolver e arma de grosso calibre.

Blog Ismael Sousa