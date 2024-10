CONFRONTO COM A PM EM MACAU TERMINA COM UM MORTO E APREENÇÃO DE ARMA E MUNIÇÕES

Policiais Militares do Grupo Tático Operacional – GTO e da Força Tática da 1ª CIPM, apreenderam nesta terça-feira (22), uma arma de fogo durante o cumprimento a um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Regional de Execução Penal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJRN).

Segundo informações apuradas pelo o portal, o acusado já havia sido condenado por tráfico de drogas e múltiplos roubos na cidade. Um velho conhecido na área policial.

Ocorrência

A operação aconteceu por volta das 17h quando policiais realizavam patrulhamento nas proximidades da comunidade conhecida por Maruim, momento em que um indivíduo ao visualizar as equipes empreendeu fuga com objeto em sua mão. Ao se aproximar do local foram ouvidos disparos de arma de fogo, na tentativa de fuga, o indivíduo tentou evadir-se pulando as casas, e em sua fuga o mesmo entrou em confronto com policias sendo repelida injusta agressão. O indivíduo em questão foi encontrado baleado sendo prestado socorro para hospital mais próximo, onde horas depois foi constatado seu óbito.

Mandato

Contra o mesmo constava mandando de prisão em aberto – Mandado de prisão: nº 0801228 -19.2024.8.20.5105.01.0003-00. Apreensões: 01 pistola Taurus G2C calibre 9mm n°ACB597503 e 8 munições calibre 9mm.

A arma e as munições foram encaminhadas a 59° Delegacia de Polícia Civil para que fosse realizado os procedimentos, e ficará a disposição da justiça.

Denuncie Crimes

A população pode ajudar e muito a Policia Militar no combate a crimes na cidade, enviando através do WhatsApp ou ligação da PM (84) 99691-8880, denúncias, informações e solicitações. A PM ressalta que sua identidade será preservada em absoluto sigilo.

Com informações da Polícia Militar