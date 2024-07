CONTAGEM REGRESSIVA PARA INDICAÇÃO DE VICES DE CHAPAS EM GUAMARÉ

Se no pós-eleição a figura de vice é considerada por muitos apagada da administração, durante a campanha eleitoral é utilizada como um dos trunfos dos candidatos que encabeçam a chapa, buscando arrematar mais votos na matemática eleitoral.

A escolha do vice pode dizer muito sobre cada candidatura, podendo representar uma adição, multiplicação, mas, também divisão e subtração.

As convenções partidárias em vias de ocorrer. O primeiro a agendar sua convenção, conforme edital publicado, será o Podemos do pré-candidato a prefeito Adriano Diógenes, que realizará convenção no próximo dia 27/07, onde apresentará seu time completo para as eleições deste ano.

Já o Progressista que tem como pré-candidato a prefeito Mozaniel Rodrigues, segundo apurou o blog, a data da convenção ainda está para se definir. Nos próximos dias será anunciada pelo o partido, oportunidade que será apresentado o vice de chapa e os vereadores, inclusive os que haverão de ser substituídos em razão das desistências recentes.

Por seu turno, ainda sem confirmação, o PSDB supostamente realizará convenção no dia 03/08, ou seja, no limite do dia 05 de agosto, prazo final. Segundo informações obtidas pelo blog, salvo um caso imprevisto impedirá a chapa Arthur Teixeira (Prefeito) e Eliane Guedes (Vice), talvez no máximo à alteração do vice. Especialmente considerando que o ex-prefeito Hélio Willamy tem condição de ilegibilidade sob suspeição, sendo no mínimo insensato acreditar que novamente se lançaria a urna, sabendo que será declarado inapto, inelegível. Acredito que a população de Guamaré não suportaria mais uma instabilidade política fruto de nova judicialização.

Pois bem.

Não podemos deixar de registar aqui que a escolha do vice da chapa de cada candidato a prefeito, é mais importante do que o eleitor supõe.

Assim, foi aberta a contagem regressiva. Quem será de fato o candidato a Prefeito? Não menos importante, quem será o candidato a Vice da chapa?

Agora é tempo de opinar. Comente aqui, dê sua opinião, em que nome você aposta para vice de cada chapa?