CONVENÇÃO HISTÓRICA HOMOLOGA CANDIDATURA DE HUDSON E JOABE EM GALINHOS

A população do município atendeu o chamado do prefeito Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, e de Hudson Matias, e realizou a maior convenção do PSDB já realizada na ilha. Uma verdadeira demonstração de força da nação amarela neste sábado (20), em Galinhos.

O evento contou com a presença do pré-candidato a prefeito Hudson Matias, seu vice de chapa Joabe de Paquete, lideranças politicas, como o prefeito Naldo, o Deputado Estadual Taveira Junior, vereadores, pré-candidatos, e a população em geral que lotou o local do evento.

O ginásio de esportes ficou totalmente ocupado pela militância da cidade, Assentamento Pirangi e o distrito de Galos, para ouvir a mensagem das lideranças politicas, do vice e do candidato a prefeito. O espaço ficou pequeno para tanta gente vestida com as cores do partido.

As candidaturas de Hudson Matias e Joabe de Paquete tem o apoio dos nove vereadores do município, um feito inédito na história política de Galinhos.

O ápice da festa aconteceu quando o nome do prefeito Naldo, que apoia a candidatura de Hudson foi chamado pelo o locutor. Era visível o gesto de gratidão do público gritando seu nome. O prefeito tem 8O% de aprovação da sua gestão pelos os munícipes.

Hudson levou uma mensagem com emoção e segurança, agradeceu a presença do público, e ao prefeito Naldo pela amizade, apoio e confiança. Em sua fala, ele reafirmou o compromisso de trabalhar pelo crescimento do município de Galinhos, dando continuidade ao trabalho do prefeito Naldo que conseguiu com trabalho escrever uma nova história para seu povo. “Temos um time forte, juntos mostraremos que o melhor para Galinhos é a continuidade do trabalho, e juntos vamos colher bons frutos”. Disse Hudson.

A Polícia Militar garantiu a segurança do evento do início ao final da convenção.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: