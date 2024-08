CONVENÇÃO DO PROGRESSISTA HOMOLOGA CANDIDATURA DE MOZANIEL E DIVA A PREFEITURA DE GUAMARÉ

Neste domingo (04), o partido do Progressista (PP) homologou os nomes de Mozaniel Rodrigues e Diva Araújo, para concorrer ao cargo de prefeito e vice-prefeita de Guamaré. A convenção foi realizada na Quadra Poliesportiva da Praça da Juventude, na comunidade de Baixa do Meio.

O evento começou por volta das 16 horas da tarde e foi encerrada já era noite, e contou com a presença do candidato a prefeito e vice, autoridades locais, regional e estadual, lideranças politicas e a militância em geral.

O ginásio ficou completamente lotado com a presença de apoiadores e simpatizantes da nação azul. Em seu discurso, o candidato a prefeito Mozaniel, reafirmou seu compromisso de mudar Guamaré para um futuro melhor para seu povo.

A partir de agora o calendário eleitoral entra na fase de registros de candidaturas junto à Justiça Eleitoral. A homologação dos nomes de Mozaniel e Diva, contou com o apoio a aprovação da militância que lotou as dependências do local do evento.