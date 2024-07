CONVITE: CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PSDB ACONTECE NO PRÓXIMO DIA 20 EM GALINHOS

No próximo dia 20 de julho, a partir das 16h, acontecerá a Convenção Municipal do PSDB em Galinhos. Oportunidade que será homologada a candidatura de Hudson Matias e Joabe.

Vista sua camisa amarela e vamos juntos realizar a Convenção do PSDB no Ginásio de Esportes de Galinhos. Venha fazer uma grande festa, vamos juntar a Nação Amarela e mostrar a força do povo de Galinhos.

#PSDB #Galinhos #PSDBGalinhos #ConvençãoPSDB #HudsonMatias