CORREGEDORIA-GERAL E OUVIDORIA DO MPRN REALIZAM AUDIÊNCIA PÚBLICA EM AREIA BRANCA

A população de Areia Branca e região teve a oportunidade de falar e ser ouvida pela Corregedoria-Geral e pela Ouvidoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) durante uma audiência pública realizada nesta quinta-feira (22). O evento aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Areia Branca e teve como objetivo conhecer demandas locais e problemas que envolvem a atuação da instituição.

Além de Areia Branca, a audiência pública regional também abrangeu as Promotorias de Justiça de Mossoró, Baraúna, Upanema e as populações das cidades de Serra do Mel, Grossos, Porto do Mangue, Governador Dix-sept Rosado e Tibau. Durante a audiência, foram apresentadas demandas de várias áreas, como educação e saúde, trazidas pela população tanto de Areia Branca, quanto de cidades que integram a região.

A corregedora-geral do MPRN, Iadya Gama Maio, destacou que o evento foi satisfatório. “Tivemos uma recepção muito calorosa. Muitas pessoas vieram dos municípios que fazem parte dessa região, no polo de Areia Branca. E, com certeza, as pessoas trouxeram para a audiência aquilo que as estava incomodando. Estamos saindo daqui com algumas diretrizes para que a gente possa repensar sempre e melhorar o nosso trabalho enquanto Ministério Público”, explicou.

Para o ouvidor do MPRN, Rodrigo Pessoa de Morais, a audiência é um espaço importante de aproximação com a sociedade. “É muito importante a participação da Ouvidoria do MPRN nessas audiências públicas, porque divulga o trabalho da instituição. É também uma oportunidade para escutarmos os reclames e as necessidades da população. Com isso, buscamos aproximar cada vez mais a sociedade do Ministério Público e temos também a chance de divulgar os nossos canais de acesso para a população”, afirmou.

De acordo com Daiane Lima, presidente da Associação Elo, que cuida de 150 crianças autistas, a audiência pública veio em um momento bem oportuno. “Foi muito importante porque a gente teve tempo e espaço para discutir o que está acontecendo, não só junto à associação, mas em relação a toda a população, ressaltou.

Também participaram do evento os promotores corregedores Adriano da Gama Dantas e Alexandre Gonçalves Frazão, além da promotora de Justiça de Upanema, Janayna de Araújo Francisco, e dos promotores de Mossoró Olegário Gurgel, Armando Lúcio Ribeiro e Ana Ximenes.

A Corregedoria-Geral e a Ouvidoria do MPRN se mantêm à disposição de quaisquer interessados com o objetivo de ouvir notícias, sugestões ou reclamações acerca do funcionamento das unidades do Ministério Público, visando ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelas promotorias de Justiça que integram a região. Para outras informações, sugestões e críticas, o cidadão pode entrar em contato com a Corregedoria-Geral pelo telefone (84) 98863-4582 e pelo e-mail [email protected].

