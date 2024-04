CORRERIA, RECUPERAÇÃO DE MOTOS ROUBADAS, PRISÃO E APREENSÃO DE DROGAS EM DIOGO LOPES PELA PM DE GUAMARÉ

Inicio de tarde movimentada na área policial no distrito de Diogo Lopes, numa operação do 3º Pelotão de Polícia Militar de Guamaré. A ação está sendo coordenada pelo o Subtenente Jonhny Cruiff deste de ontem, e está sendo concluída pelos os agentes com a recuperação de 2 motos que foram roubadas no munícipio, além da apreensão de drogas e prisões.

Segundo a polícia os acusados já estavam sendo monitorados pelo o setor de inteligência da PM. O clima ainda é tenso no local porque há forte suspeita que outro indivíduo estava dando cobertura e conseguiu fugir do certo policial.

Aguarde matéria completa!