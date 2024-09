CREAS, MP E CONSELHO TUTELAR DEVEM DAR APOIO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE AGRESSÃO EM MACAU

O Centro de Referência de Assistência Social-CREAS e o Conselho Tutelar precisam dar uma resposta à sociedade macauense sobre esses casos de agressão às mulheres em evento político pelo fato de ter crianças envolvidas no lamentável episódio. Segundo as denúncias, dois menores presenciaram o assédio moral do ex-prefeito Flávio Veras a sua mãe na passeata da candidata a prefeita, Flávia Tavares (PDT), na tarde deste domingo, 22.

As crianças aparecem no vídeo ao lado da mãe Brena Kely. O CREAS e o Conselho Tutelar são órgãos importantes da rede de apoio na garantia dos direitos das crianças e adolescentes no município e devem ser mobilizados para atuar no caso, juntamente com o Ministério Público. A candidata Flávia Tavares permanece em silêncio e ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.