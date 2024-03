CRIMINOSOS FURTAM 800 METROS DE CABOS E DEIXAM 2 MIL PESSOAS SEM ENERGIA EM PONTA DO MEL

Na terceira ação criminosa em menos de 72 horas na Costa Branca, criminosos furtaram 800 metros de cabos da rede de média tensão na zona rural de Areia Branca, deixando cerca de 2 mil pessoas sem energia desde a meia noite dessa sexta-feira (1) na praia de Ponta do Mel. A previsão de recomposição da rede e de normalização do fornecimento de energia é na manhã deste sábado (2).

Na terça-feira (27), os criminosos quebraram seis postes e roubaram 600 metros de cabos de alta tensão da linha de transmissão entre Macau e Guamaré, deixando 7.500 pessoas sem energia durante dois minutos, incluindo uma geradora de energia eólica, que por ser atendida em alta tensão ainda está desconectada do sistema elétrico.

Na quarta-feira (28), criminosos furtaram 400 metros de cabos de alta tensão em Guamaré, deixando cerca de 16 mil pessoas sem energia durante quase 10 horas entre 20h55 de quarta (28) e 6h46 de quinta-feira (29). O transtorno atingiu residências, hospitais, escolas, delegacias, abastecimento de água, internet e outros serviços essenciais.

Desde as primeiras horas de quarta-feira (28), 42 profissionais e 11 veículos com estrutura para atividades de maior complexidade estão trabalhando na reconstrução da linha de transmissão entre Macau e Guamaré. O trabalho é delicado e exige cuidados de segurança redobrados, pois vários trechos de acesso à linha estão alagado em função das chuvas registradas na região nos últimos dias. A previsão de conclusão do trabalho é no final desta sexta-feira (1).

Estatísticas do crime

De 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2024, o Centro de Operações Integradas (COI) da Neoenergia Cosern registrou 225 faltas de energia provocadas por furto de cabos e de outros equipamentos da rede elétrica em todo o estado. O crime já deixou 430 mil potiguares sem energia por até cinco horas, em média, em residências, hospitais, escolas, delegacias, sem abastecimento de água, internet e outros serviços essenciais. Em 2023, cerca de 800 mil potiguares foram afetados pelo crime de furto de cabos da rede elétrica.

Em linha reta, os cabos de energia elétrica da Neoenergia Cosern furtados em todo o estado em 2023 somaram 35 quilômetros – distância equivalente ao trajeto entre Natal e Ceará-Mirim, por exemplo.

É possível denunciar esse tipo de crime, de forma anônima e segura, à Polícia Militar, no telefone 190, e no 116 da Neoenergia Cosern. Por questão de segurança, a população nunca deve se aproximar da rede elétrica, principalmente se ela estiver danificada pelo vandalismo.

Fonte: Neoenergia Cosern