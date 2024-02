CRIMINOSOS QUEBRAM POSTES, FURTAM CABOS E DEIXAM 10 MIL PESSOAS SEM ENERGIA EM AREIA BRANCA, GUAMARÉ, CAIÇARA DO NORTE E SÃO BENTO DO NORTE

Em novas ações registradas na madrugada desta quinta-feira (8), criminosos quebraram postes e furtaram cabos da rede elétrica em Areia Branca, Guamaré, Caiçara do Norte e São Bento do Norte, na Costa Branca e do Mato Grande potiguar. No total, 10.036 unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso nos quatro municípios por causa de ações criminosas.

Em Areia Branca, os criminosos furtaram onze vãos de cabos da rede de Média Tensão, totalizando cerca de 1,5 quilômetro, o que provocou a interrupção no fornecimento na praia de Baixa Grande. A previsão inicial de reposição dos cabos e religação da energia na praia é até o final do dia de amanhã, sexta-feira (9). Em Guamaré, a ação criminosa resultou na quebra de um poste da rede de alta tensão (69.000 volts) que liga o município a Macau, prejudicando, além das residências, o fornecimento para uma empresa geradora de energia eólica.

Ao longo de 2023, o furto de cabos e de outros componentes da rede elétrica deixou cerca de 38 mil residências, hospitais, escolas, delegacias, o abastecimento de água, provedores de internet e outros serviços essenciais sem energia elétrica. Em média, cada unidade consumidora dessas ficou quase cinco horas sem energia elétrica por causa das ações criminosas, cada vez mais frequente em todo o estado.

No total, o Centro de Operações Integradas da Neoenergia Cosern registrou 889 faltas de energia elétrica provocadas pelos furtos entre janeiro e dezembro de 2023. De 1º de janeiro até agora, já foram novas 165 faltas de energia provocadas por este tipo de crime. Em linha reta, os cabos de energia elétrica da Neoenergia Cosern furtados em todo o estado de janeiro a dezembro já somam 35 quilômetros – distância equivalente ao trajeto entre Natal e Ceará-Mirim, por exemplo.

Imediatamente após a constatação dos furtos, a Neoenergia Cosern registra um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima e repassa as informações necessárias aos agentes de segurança pública para ajudar na identificação das autorias dos crimes.

No dia 24 de dezembro (Noite de Natal), em uma ação ousada, os criminosos danificaram 11 postes de uma linha de transmissão de alta tensão (69.000 volts) localizada entre os municípios de Macau e Guamaré, na Costa Branca. Em decorrência da prática criminosa, quase 8 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento de energia elétrica interrompido, incluindo uma empresa geradora de energia eólica.

A distribuidora solicita à população que denuncie qualquer suspeita de furto de cabos pelos telefones 190 da Polícia Militar e 116 da Neoenergia Cosern.