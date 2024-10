CRISE NO PSDB TEVE INÍCIO COM DISPUTA PELO CARGO DE CONSELHEIRO DO TCE-RN

A bancada do PSDB na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte vai encolher em quase 50%. Dos 10 deputados eleitos em 2022, quatro estão deixando o partido que é presidido no estado pelo presidente do Legislativo, Ezequiel Ferreira de Souza.

Gustavo Carvalho, José Dias, Tomba Farias e Kerginaldo Jácome receberam a autorização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN) para trocar de partido. Os parlamentares já haviam recebido a anuência da direção do PSDB. Agora, com a decisão unânime do pleno do TRE-RN, eles vão sair da legenda sem correrem o risco de perda de mandato por infidelidade partidária.

Os quatro deputados vão se transferir para o Partido Liberal (PL) e se juntarão aos parlamentares Coronel Azevedo e Terezinha Maia. Com isso, a sigla liderada no estado pelo senador bolsonarista Rogério Marinho passará a dividir com o PSDB a posição de maior bancada no plenário da Assembleia Legislativa, ambos com seis deputados.

O PL poderia ter uma bancada ainda maior, não fossem os desfalques sofridos após as eleições de 2022. Primeiro, a legenda perdeu o deputado eleito com a maior votação, Wendel Lagartixa, que teve o registro cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele tinha condenação transitado em julgado, por isso, os ministros julgaram que Lagartixa estava inelegível.

Em seguida, o PL perdeu o deputado Neilton Diógenes, que saiu para o Progressistas junto com o deputado federal João Maia.

Não fosse essas duas perdas, o PL passaria a ocupar um terço do plenário da ALRN com oito deputados estaduais. No entanto, com a filiação de Gustavo, José Dias, Tomba e Kerginaldo, o partido torna-se ainda mais forte e, certamente, ampliará a oposição ao governo de Fátima Bezerra (PT).

O deputado José Dias, que é um dos articulares do grupo, disse que outros deputados poderão sair de seus atuais partidos para o PL. “Nós vamos fortalecer a posição do PL no Estado, nós seremos os quatro primeiros, mas virão outros, eu não tenho a menor dúvida”, disse em entrevista ao jornal Tribuna do Norte.

Já o PSDB, que saiu das urnas de 2022 ostentando uma bancada de 10 deputados, perde força na Assembleia, mesmo tendo o presidente da Casa. É que dos quatro deputados que estão deixando a sigla, três são vistos como lideranças políticas dentro do Legislativo, com ampla experiência e atuação nos bastidores. José Dias, Gustavo Carvalho e Tomba Farias são a base da atuação do Legislativo e eles costumam pautar o debate no plenário e influenciar a tramitação de matérias nas comissões temáticas.

Vão continuar no PSDB os deputados Ezequiel Ferreira, Dr. Bernardo Amorim, Galeno Torquato, Kleber Rodrigues, Nelter Queiroz e Ubaldo Fernandes, que apoiam o governo Fátima Bezerra. Esses parlamentares somam, à base governista, com os seis parlamentares da Federação da Esperança (PT/PV/PC do B): Isolda Dantas, Francisco do PT, Divaneide, Eudiane Macedo, Hermano Morais e Vivaldo Costa.

A saída dos deputados Gustavo Carvalho, José Dias, Tomba Farias e Kerginaldo Jácome do PSDB é consequência da disputa pela vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN), ocorrida no primeiro semestre deste ano. Gustavo Carvalho, candidato à vaga aberta com a aposentadoria compulsória do conselheiro Tarcísio Costa, não teve o apoio do presidente do partido, Ezequiel Ferreira de Souza, que ajudou a eleição do deputado governista George Soares.

O processo foi traumático, uma vez que Gustavo perdeu por apenas um voto: 11 x 12. Se Ezequiel tivesse votado, o placar terminaria em 12 x 12 e, como Gustavo era o mais velho da disputa, ganharia a vaga de conselheiro do TCE-RN.

Outro ponto importante é que se Ezequiel tivesse apoiado Gustavo, a vaga na Assembleia Legislativa seria ocupada pelo ex-deputado Getúlio Rêgo, que em 2022 ficou na primeira suplência do PSDB. Getúlio foi um dos expoentes da oposição ao primeiro governo Fátima junto com José Dias, Gustavo Carvalho e Tomba Farias. Daí, a decepção dos parlamentares com a postura de Ezequiel no processo de escolha do conselheiro do TCE-RN.

A vitória de George Soares foi creditada na conta da governadora Fátima Bezerra. Além de manter a sua bancada intacta, a governadora conseguiu trazer de volta à Assembleia Legislativa o deputado Vivaldo Costa (PL).