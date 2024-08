DA MESMA LINHAGEM: “EU E MEU PAI SOMOS UM, QUANDO SE TRATA DE DEFENDER O POVO DE GUAMARÉ”

O Vereador Tiago de Berg (Podemos) anunciou que abrirá mão da sua reeleição e apoiará seu pai como candidato a vereador. Tiago que é vereador de primeiro mandato, justificou que algumas mudanças sensíveis implicaram na sua decisão.

É preciso destacar que sua companheira Gigi de Gilmar, é vereadora em busca da reeleição no município de São Bento do Norte, tendo recentemente lhe entregue um herdeiro “Thiago Filho” que necessita de uma maior atenção, o que somado as obrigações comerciais dificultou sua continuidade.

Assim, uma decisão familiar sacramentou a substituição do jovem Tiago pelo expediente Berg da Farmácia.

Berg é um político inteligente, um empresário dedicado às causas sociais, sensível aos problemas da população, assim como seu filho. Berg e Tiago embora sejam materialmente dois, mas representam apenas um, quando se trata de defender os interesses do povo, o que facilmente se comprova nas ruas da cidade, com maior destaque na comunidade de Baixa do Meio.

O jeito de fazer politica de pai e filho chama atenção por serem verdadeiros e prestativos, um tipo de político que o povo abraça, aprova e confia. O mandato de Tiago termina em dezembro deste ano, mas seu trabalho promete continuar na figura do seu pai, que sempre esteve ao seu lado nas tomadas de decisões.

Ambos são do mesmo solo, da mesma água e da mesma semente, são do mesmo sangue.

Assim, o povo deve esperar a mesma qualidade dos frutos e a certeza de uma excelente espécie de representação popular. Afinal, Berg será Tiago na câmara com o mesmo cheiro do povo e com a experiência que a vida lhe deu.