DAMARES E O FILME ‘SOM DA LIBERDADE’ ALERTARAM, MAS FORAM RIDICULARIZADOS PELA ESQUERDA

Por: Ismael Sousa

A trajetória política de Damares Alves, ex-ministra da Mulher e dos Direitos Humanos e atualmente senadora eleita pelo Republicanos-DF, tem sido marcada por perseguições. Suas denúncias sobre exploração sexual de crianças e tráfico de pessoas menores de idade na Ilha de Marajó, no Pará, voltaram a ganhar destaque no noticiário.

Ao invés de ser recebida com seriedade e atenção, a ex-ministra foi alvo de críticas por parte da elite artística do país. A apresentadora Xuxa Meneghel liderou um abaixo-assinado, compartilhado por figuras públicas como Marcelo Tas, Xico Sá e Patricia Pillar, exigindo a cassação do mandato de Damares antes mesmo de sua posse como senadora.

A perseguição não se limitou às críticas públicas. O Ministério Público Federal (MPF) no Pará moveu uma ação civil pública, buscando uma indenização de R$ 5 milhões à população do Arquipélago do Marajó, alegando “falsas alegações” de abuso sexual e tortura contra crianças marajoaras.

A polêmica também se estendeu ao cinema, com o lançamento do filme “Som da Liberdade” em setembro de 2023, protagonizado por Jim Caviezel. O filme abordou as denúncias sobre a indústria do tráfico de crianças internacional, mas foi duramente criticado e até ridicularizado pela imprensa nacional e internacional. A CNN Internacional classificou o filme como uma “teoria da conspiração da extrema-direita”, enquanto outros veículos o rotularam como “ficção disfarçada de história real”. Eu sai da sala de cinema totalmente destruído psicologicamente.

Vêm os questionamentos: Por que o movimento progressista trata a pedofilia, o tráfico infantil e o aborto com tanta relativização? Aqueles que ousam denunciar são rotulados como “lunáticos conspiracionistas”, como ocorreu no caso de Damares Alves. Essa mesma tática se repete nas críticas direcionadas ao filme “Som da Liberdade”.

O que está por trás de tanta blindagem a respeito desses temas e dos ataques contra aqueles que fazem as denúncias? Quem normaliza o assassinato de bebês no ventre materno ou a relação sexual entre adultos e crianças, passa automaticamente a aceitar qualquer coisa.

Desconfie de qualquer pessoa que trate esses temas com tamanha relativização. Mantenha os olhos bem abertos!

Damares e “Som da Liberdade” estavam certos!