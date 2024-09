DE CASA EM CASA, DE RUA EM RUA: COMUNIDADE DO QUILOMBO RECEBE ADRIANO DE PORTAS ABERTAS

A campanha de Adriano e Lisete tem registrado um crescimento significativo na zona urbana e na rural do município, impulsionada por uma série de visitas de casa em casa, de rua em rua, que têm atraído um número cada vez maior de apoiadores.

O discurso fácil, verdadeiro e objetivo de Adriano tem sido compreendido e recepcionado pelo povo de forma natural. Afinal, o povo sente na pele a falta de serviços e o abandono dos seus gestores.

Nas últimas semanas, a adesão popular tem sido notável, refletindo a confiança do eleitor de que é possível mudar Guamaré. As portas abertas, escancaradas tem sido uma marca das diversas visitações, um sinal evidente de que o povo quer mudança.

Adriano tem se mostrado bastante entusiasmado e impulsionado por tudo que tem ouvido do povo, revelando: “os próximos passos da nossa campanha incluem a intensificação das visitas e a ampliação do diálogo com os moradores, mantendo o foco na apresentação das nossas propostas e na reafirmação dos valores que têm guiado a caminhada até aqui.”