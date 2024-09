DE CASA EM CASA, DE RUA EM RUA: RECEPÇÃO CALOROSA MARCA VISITA DA CARAVANA DA ESPERANÇA NO VILA MARIA; BAIXA DO MEIO, UMARIZEIRO E CONJUNTO 120

Candidatura de Adriano e Lisete está entusiasmando o povo, tanto que foi apelidado de Caravana da Esperança, um claro manifesto que as pessoas esperam uma mudança radical nos destinos de Guamaré.

O tempo tem sido essencial embora curto, para atender os convites de famílias que desejam tirar foto e declarar adesão, apesar muitos pelo medo da perseguição afirmar que sua manifestação espontânea será nas urnas.

As significativas adesões não representam singelos números, mas, sim, o sentimento de mudança no sonho e coração de muitos cidadãos, uma vez que não se trata de seguir somente um candidato, mas, principalmente suas propostas e ideais para modificar os destinos da cidade e seu povo, o que tem sido recebido com credibilidade e confiança.

Nos quatro cantos de Guamaré o grito de liberdade já se ouve e se sente, o que inclui o Conjunto Vila Maria em Guamaré, as comunidades de Baixa do Meio, Assentamento Umariziero, e Conjunto das 120.

DISTRITO DE BAIXA DO MEIO

Seu Francisco José, disse: “só temos duas opções, seguir do jeito que está ou votar em Adriano. Eu não serei mais responsável pelo caos que nossa cidade se encontra.”

CONJUNTO VILA MARIA

Seu Manoel Simplício, disse: “Quem está satisfeito com o que está acontecendo: continue. E quem acha que é tempo de mudar dê um voto a Adriano. Todos já conhecem Hélio, sabem que o governo de Arthur tudo foi da cabeça dele, então quem quiser deixar como está, não reclame amanhã de que ele lhe enganou. Porque, quem engana, trai e persegue uma vez, duas e três, não deixa de ser perseguidor.”

COMUNIDADE DO QUILOMBO

Dona Francisca de Anastácia, disse: “Se o povo achar que tem água pra beber, uma saúde boa, escola com merenda para nossas crianças, uma educação de qualidade, que os esgotos não estão a céu aberto. Continue com tudo como está. Cadê o dinheiro do empréstimo, o que mudou na nossa cidade? A nossa saúde como está? Os esgotos acabaram? As escolas deixaram de ter a energia cortada? É chegado a hora do povo de Guamaré acordar desse pesadelo e sonhar um novo tempo, de trabalho, esperança e realizações.”

ASSENTAMENTO UMARIZEIRO

Neto Vaqueiro, disse: “Me diga uma só pessoa que Hélio não enganou, traiu ou perseguiu? Temos que refletir e reconhecer quem fez o bem a Guamaré, e esse com certeza foi Adriano. Mando uma mensagem aos funcionários que estão atrasados e com medo de serem demitidos após a eleição. Se o governo continua por votos seus, vocês estarão no olho da rua. Não esqueçam disso.”

CONJUNTO DOS 120 – SALINA DA CRUZ

Maria de Lourdes, disse: “Adriano é nossa esperança, só basta comparar o que ele fez no pior momento da nossa vida recente que foi a pandemia e comparar como esses anos em que o dinheiro rolou soltou e nada fizeram por Guamaré. Quem anda nas ruas e observa nossa cidade e o sentimento do povo, sabe que o julgamento das urnas não vão polpar os mentirosos e inimigos de Guamaré.”