DE CASA EM CASA, DE RUA EM RUA: SANTA PAZ DISSE QUE JUNTOS PODEMOS

“Caminhando e cantando

E seguindo a canção

Somos todos iguais

Braços dados ou não

Vem, vamos embora

Que esperar não é saber

Quem sabe faz a hora

Não espera acontecer”

“Pra não dizer que falei das flores” foi lançada em 1968, no auge da ditadura militar, contra a repressão e a sensura a liberdade, sendo composta para desafiar a ditadura e de expressar a esperança de um futuro melhor.

As estrofes da música de Geraldo Vandré relata versos de que unidos em seções a mensagem de caminhar e que o povo siga de braços dados. Ainda, faz um convite e uma declaração de que esperar não faz acontecer.

Pois bem.

O Pré-candidato a prefeito Adriano Diógenes, juntamente com os pré-candidatos a vereadores do PODEMOS, visitaram neste final de semana todas as ruas e casas da comunidade de Santa Paz, levando a mensagem de que juntos podemos mudar Guamaré.

A visita teve início às 9h da manhã e se estendeu até a noite, instante em que os pré-candidatos encontram portas abertas e foram muito bem recebidos por cada família da comunidade.

De casa em casa, de rua em rua, de pés no chão e olhando no olho do cidadão, sobrou discurso franco, honesto e sincero, fazendo consolidar a caminhada como se fosse uma canção, demonstrando que somente de braços dados podemos fazer acontecer.

É muito claro que não vivemos tempos de liberdade, sendo marcante exemplos negativos de perseguição, inclusive de opiniões e expressão da vontade política.

Ficou claro que o tempo é hoje, que a hora é agora e esperar não é saber que Guamaré precisa mudar, dar um freio de arrumação, tomar rumo e prumo.