DEPUTADA CARLA DICKSON APRESENTA PROJETO DE LEI DR. ARAKEN BRITTO QUE CRIA ÁREAS DE PROTEÇÃO AO CICLISTA DE ALTO RENDIMENTO

Na última segunda-feira (10), a deputada federal Carla Dickson (União Brasil-RN) deu entrada na câmara no Projeto de Lei Dr. Araken Britto. A iniciativa prevê a criação das Áreas de Proteção ao Ciclista de Alto Rendimento, as chamadas APCAR. A ideia da parlamentar é criar novas ferramentas e regras de proteção, consciência e harmonia no trânsito, com o objetivo de reduzir o índice de acidentes e ainda incentivar o ciclismo como esporte ou como transporte.

O projeto de lei leva o nome do médico Oftalmologista Araken Britto que morreu no último dia 24 de fevereiro, após um acidente de trânsito na Avenida Salgado Filho, em Natal. Ele e mais quatro amigos estavam iniciando um treino de ciclismo por volta das 5h30 quando foi atingido por um caminhão que passou no mesmo sentido. Com o impacto o médico desequilibrou, caiu pra baixo do veículo e foi atropelado.

Na sessão ordinária desta quarta-feira (12), a parlamentar defendeu o projeto em plenário, anunciou que vai pedir urgência na tramitação e ao final da explanação pediu que fosse respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Araken. O pedido foi atendido por todos os presentes.

“Foi com o coração pesado que tomei essa iniciativa, mas como parlamentar eu me vi na obrigação de tomar alguma atitude. Nós não podemos mais conviver com essa realidade de tragédias frequentes perfeitamente evitáveis, como essa que vitimou meu amigo e colega oftalmologista Araken, e que há anos vem vitimando brasileiros e brasileiras país afora”, declara a deputada.

O projeto 792/2025 altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que Institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre Áreas e outras providências. A proposta insere o artigo 68 onde sugere a criação das APCAR, em rodovias de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Alguns dias após o acidente que vitimou o médico, a deputada foi procurada por desportistas. Foram até o gabinete dela em Natal, Guto Rodrigues, representando a Federação Norte-riograndense de Ciclismo, Gilberto Piumatti da Turma do Bem e Pedro Figueiredo, familiar do médico. Eles foram pedir o apoio da parlamentar.

“Nós saímos da reunião extremamente satisfeitos. A deputada não só abraçou a causou, como demonstrou proatividade e assumiu o compromisso de brigar por nossa bandeira. Nós que amamos o ciclismo, queremos apenas o direito de praticar nosso esporte e voltar pra nossas famílias com segurança”, destaca Pedro.

APCAR

A APCAR destina-se a promover a segurança, o treinamento e a prática esportiva de ciclistas de competição, conforme os horários pré-estabelecidos pelo Poder Público competente, de uso exclusivo e preferencial. Deverão ser criadas faixas de uso exclusivo e preferencial para ciclistas de competição, destinadas a treinos de alta performance e para aqueles que trafegam em velocidade superior à permitida nas ciclovias, respectivamente.

Pelo projeto, durante o horário de uso exclusivo, a circulação de veículos automotores seria restrita ou desviada, garantindo segurança plena para os ciclistas. Já durante o horário de uso preferencial, o tráfego de outros veículos fica autorizado de forma compartilhada, desde que respeitem a prioridade dos ciclistas com a distância mínima de 3 metros para ultrapassagens, bem como a velocidade máxima permitida, conforme regulamentação local.

A lei prevê penas para quem descumprir as normas. Prevê também obrigações para os ciclistas como o uso obrigatório de capacetes, luzes sinalizadoras dianteiras e traseiras, refletores laterais, e vestimentas com material refletivo durante períodos noturnos ou de baixa luminosidade.

Assecom/ Dep. Carla Dickson